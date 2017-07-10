قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، الاثنين, أن مفاوضات جنيف 7 ستركز على موضوعين: "توحيد جهود السلطات السورية والمعارضة في مجال مكافحة الإرهابيين، وعملية الإصلاح الدستوري.

واضاف المسؤول الروسي, في حديث له في ختام إيجاز صحفي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عقد على هامش هذه المفاوضات, "أطلعنا المبعوث الخاص (دي ميستورا) على خططه وأفكاره وكيف ينوي إجراء هذه المفاوضات والعمل مع الأطراف. وكل ما قاله حظي بتأييد ودعم ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في جنيف, ونحن نأمل بأن يتم تحقيق تقدم محدد".

واشار بورودافكين الى أن المفاوضات ستركز على موضوعين: "توحيد جهود السلطات السورية والمعارضة في مجال مكافحة الإرهابيين، وعملية الإصلاح الدستوري التي ووفقا لآراء الأطراف السورية، تعتبر المفتاح والأساس لكل القضايا الأخرى في التسوية السياسية بسوريا".

وعقد وفد النظام في جنيف برئاسة بشار الجعفري يوم الاثنين، جلسة محادثات مع دي ميستورا في مقر الامم المتحدة في جنيف في بداية الجولة السابعة من الحوار السوري السوري.

كانت الجولة السادسة من الحوار السوري فى جنيفاختتمت فى التاسع عشر من أيار الماضي، وعقد خلالها الجعفري عددا من جلسات المحادثات مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا تركزت حول اجتماعات الخبراء دون التطرق إلى أي سلة من السلال الأربع التي تم البحث فيها في جولات سابقة.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.