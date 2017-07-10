اصيب, يوم الاثنين, عدة اشخاص بجروح, جراء قصف مدفعي وصاروخي شنه الجيش التركي على قرى وبلدات تابعة لعفرين بريف حلب الشمالي.

واوضح المسؤول الإعلامي لوحدات "حماية الشعب" الكردية, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ان "القصف التركي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية تسبب باصابة 5 اشخاص وتدمير عدد كبير من المباني السكنية واحتراق المحاصيل الزراعية والأراضي في تل رفعت، والشيخ عيسى، وحربل، وسد الشهباء".

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ورجحت وحدات "حماية الشعب", يوم الأربعاء الماضي, اندلاع حرب مع الأتراك بشمال غرب سوريا, في حين ردت تركيا أنها لا تعلن الحرب, لكتها سترد على أي تحرك عدائي.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق قال, يوم الثلاثاء, ان بلاده لن تتردد في شن عملية عسكرية في عفرين شمال سوريا, إذا اقتضت الضرورة.

وتأتي هذه التطورات مع إرسال الجيش التركي تعزيزات كبيرة إلى الشمال السوري، وتعبئة نحو 20 ألف مقاتل، من فصائل "الجيش الحر"؛ تحضيرًا لعملية عسكرية كبرى، باسم (سيف الفرات) ضد المقاتلين الاكراد في مدينة عفرين.

وتتبادل تركيا و القوات الكردية, في الفترة الاخيرة, التهديدات باستهداف بعضهما في سوريا, والرد على أي قصف صادر من قبلهما.