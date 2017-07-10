شددت وزارة الخارجية الايرانية, يوم الاثنين, على ضرورة توسعة اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سوريا, والذي دخل حيز التنفيذ الاحد, ليشمل كافة أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي, في تصريح لوكالة (تسنيم), ان "اتفاق الهدنة جنوب سوريا يمكن ان يكون مثمراَ, إذا تمت توسعته ليشمل كافة أنحاء سوريا، ويضم كل المنطقة التي ناقشناها في محادثات أستانا لتخفيف التوتر".

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وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين منذ يوم الجمعة لاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

من جهة اخرى, اعتبر المسؤول الإيراني أن التصرفات الأمريكية الأحادية الأخيرة في سوريا "تتميز بالغموض, وتثير القلق ويجب أن تتوقف".

واشار قاسمي الى أن "طهران تبقى على اتصال دائم عبر القنوات الدبلوماسية مع موسكو بشأن التسوية السورية".

واعتبر قاسمي أن "تكرار قصف مناطق مختلفة في سوريا من قبل ما يسمى التحالف الأمريكي يثير الشكوك حول نيات واشنطن بشأن إرساء وقف الأعمال القتالية".

ويشن التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, بشكل شبه يومي, غارات على مناطق خاضعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), لكن مصادر اعلامية تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات.