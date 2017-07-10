تفوق سائق فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس على سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل، ليفوز في جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، ويحقق فوزه الثاني في مسيرته وفي 2017.

وأنهى بوتاس السباق في المركز الأول، متقدما بفارق 0.658 ثانية عن فيتل، بينما حل ثالثا سائق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو. أما زميل بوتاس في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، فحل رابعا بعد انطلاقه من المركز الثامن، علما انه حل ثالثا في التجارب الرسمية السبت، الا انه أرجع خمسة مراكز في عقوبة بسبب استبدال علبة السرعات.



ومنذ انضمامه الى الفريق الالماني بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية، يسعى الفنلندي (27 عاما) الى اثبات جدارته في ملء فراغ بطل العالم للموسم الماضي المعتزل الالماني نيكو روزبرغ. وحقق بوتاس، السائق السابق لفريق وليامس، الأحد فوزه الثاني في مسيرته، علما ان الأول كان ايضا لصالح مرسيدس في سباق جائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي في نيسان/أبريل الماضي.



وبات في رصيد بوتاس فوزين من تسع مراحل، مقابل ثلاثة لهاميلتون.



وتفوق بوتاس في النمسا على فيتل بطل العالم أربع مرات ومتصدر ترتيب بطولة العالم، على رغم أن الالماني ضغط في اللفات الأخيرة، واقترب بشكل كبير من الفنلندي (أقل من ثانية)، من دون ان يشكل خطرا جديا على هيمنة بوتاس الذي انطلق من المركز الأول.



وبحلوله أمام هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات، تمكن فيتل من توسيع الفارق في صدارة ترتيب بطولة العالم للسائقين الى 20 نقطة (171 نقطة للألماني مقابل 151 للبريطاني).



أما بوتاس، فعزز موقعه في المركز الثالث مع 136 نقطة، بفارق 29 نقطة عن ريكياردو الرابع، والذي كان فاز في المرحلة الثامنة في أذربيجان. وصعد الاسترالي الى منصة التتويج للمرة الخامسة تواليا.



أما لدى الصانعين، فيتصدر فريق مرسيدس مع 287 نقطة، مقابل 254 لفيراري الذي حل سائقه الثاني الفنلندي كيمي رايكونن في المركز الخامس، اثر خسارته مركزين عند الانطلاق.