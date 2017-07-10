واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة مساحات جديدة ومناطق في ريفي حمص الشرقي والسويداء.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري لم تسمه قوله, ان " وحدات من الجيش فرضت سيطرتها التامة على محطة الهيل للغاز جنوب بلدة السخنة بنحو 20 كم بعد عمليات نوعية سقط خلالها العديد من عناصر /داعش/ بين قتيل ومصاب”.

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وكان الجيش النظامي سيطر, يوم الاحد, لى مجموعة التلال والنقاط الحاكمة في جبل القليلات شمال غرب حقل الهيل بعد معارك مع “داعش”.

وفرض الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية سيطرته على العشرات من آبار النفط والغاز في البادية السورية ولا سيما حقل الثورة وحقل ومحطة ارك للغاز .

من جهة اخرى, افاد مصدر عسكري للوكالة ان الجيش النظامي سيطر عدد من القرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من تنظيم “داعش” .

وأوضح المصدر أن “المناطق التي تمت السيطرة عليها هي دير النصراني ورجم البقر وتلول سلمان وتلول الفديين وتل أصفر وأشيهب وتلول أشيهب الشمالي والجنوبي والمفطرة وتل المفطرة وشنوان والساقية والقصر وتل بنات بعير وخربة صعد وتل صعد”.

وجاءت العمليات العسكرية بعد التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.