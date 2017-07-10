كشف رئيس وفد منصة "القاهرة" للمعارضة السورية، فراس الخالدي، يوم الاحد, ان الاجتماعات التمهيدية لممثلي منصات المعارضة الثلاث أظهرت تقارباَ في المواقف, مرجحا حدوث موقفاَ موحداَ لدى المعارضة بشأن المسائل الدستورية.

وأوضح الخالدي, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ان "اللقاءات التقنية أظهرت تقاربا بين الوفود المعارضة, و نتوقع أن يكون هناك موقفاً موحداً لدى المعارضة في السلة التي نوقشت [المسائل الدستورية والقانونية]".

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وكان رئيس منصة موسكو للمفاوضات قدري جميل وصف, يوم الاحد، الاجتماعات التمهيدية لممثلي منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" في جنيف "بالايجابية".

وانطلقت, يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبحضور الأطراف المعنية, حيث توقع نائب دي ميستورا ان اللقاءات ستتطرق الى السلال الاربع.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.

واشار الى "استكمال النقاش خلال اجتماع بين المعارضة يوم الاثنين أو بعده لبحث الخطوات التي سيتم اتباعها لتفعيل هذا العمل".

وحول إعلان منطقة آمنة في جنوب سوريا، قال الخالدي "نريد أن تكون سوريا بشكل كامل منطقة آمنة، وليست فقط في جنوب سوريا".

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وحول تأثير أزمة دول الخليج على المسار التفاوضي السوري، تمنى الخالدي "أن تؤثر الأزمة مع قطر إيجابيا عبر دفعها إلى اليقظة"، معتبراً أنّها "أضرت بالثورة السورية ولها بصمات سوداء فيها، كاتفاق البلدات الأربع [كفريا والفوعة ومضايا والزبداني].

وتتهم دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر بدعم التطرف والتقارب مع إيران، الأمر الذي نفته الدوحة بشدة، كما ضمت قائمة المطالب إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

واتخذت دول المقاطعة سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل قطر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها, في حين عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".