نفت قوات "سوريا الديمقراطية", يوم الاثنين, الأنباء التي تحدثت عن مقتل وجرح عناصر في صفوفها جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, في الرقة.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات, في بيان, نشرته مصادر اعلامية, ان "كل الأخبار أو الإشاعات التي تتحدث عن تعرض قوات "سوريا الديمقراطية" لقصف طيران أمريكي عن طريق الخطأ في الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة هي أخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

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واشار البيان الى انه "تم تحرير الاخبار في دائرة الحرب الخاصة التركية لرفع معنويات داعش والتأثير على حملة غضب الفرات وتأخير تحرير المدينة لأطول فترة زمنية".

وأفادت مصادر إعلامية تركية عن مقتل 40 عنصرا بغارات جوية شنها امس التحالف الدولي ضد داعش استهدفت موقعا لقوات سورية الديمقراطية (قسد) بالخطأ.

ولم تصدر قوات التحالف أي بيان تنفي فيه أو تؤكد الغارة التي نفذت أمس على الرقة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.