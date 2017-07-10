سقط قتلى واصيب آخرين، جراء سقوط قذيفة صاروخية يوم الاثنين، على حافلة نقل ركاب في مدينة حلب.

وذكرت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 6 قتلى سقطوا وجرح 10 آخرين جراء سقوط قذيفة صاروخية على حافلة نقل ركاب في حي حلب الجديدة بمدينة حلب.

وكان عدة أشخاص اصيبوا نهاية حزيران الماضي، جراء سقوط قذائف صاروخية على منطقة حلب الجديدة في مدينة حلب، وذلك بعد تعرض حي الفرقان بمدينة حلب لقذيفة صاروخية , ما تسبب بإصابة 20 شخصاً ووقوع أضرار مادية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.