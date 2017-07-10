افادت مصادر اعلامية تركية عن مقتل 40 عنصرا بغارات جوية شنها التحالف الدولي ضد داعش استهدفت موقعا لقوات سورية الديمقراطية (قسد) بالخطأ.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر محلية أن مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية خلال استهدافها مواقع لـ"داعش" في قرية العكيرشي، ما أسفر عن مقتل 40 عنصرا وإصابة آخرين.

وأشارت مصادر الأناضول إلى وقوع اشتباكات في محيط القرية بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي "داعش"، منوهة بأن قوات التحالف قصفت بكثافة أهدافا لـ "داعش".

بدورهم ذكر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء سوريون أن قوات التحالف نفذت غارات على الرقة أمس أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فضلا عن مقتل عدد من المدنيين في المعارك الدائرة بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في محاور مدينة الرقة ومناطق متفرقة داخل المدينة.

من جهتها قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم تصدر أي بيان تنفي فيه أو تؤكد الغارة التي نفذت أمس على الرقة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك ذكر نشطاء أن سيارة مفخخة لداعش استهدفت أمس موقعا تابعا لقوات سوريا الديمقراطية في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا وإصابة آخرين، وسط أنباء عن سيطرة هذه القوات على القرية وتحريرها من التنظيم الإرهابي.

وكشف تقرير التحالف الدولي يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.