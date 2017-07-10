قال مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، بوم الاثنين، إن الحكومة السورية تهنئ الشعب العراقي وحكومته بالانتصار الذي حققه الجيش والحشد الشعبي العراقي في الموصل على تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة حسب وكالة (سانا) أن سورية ماضية شعبا وجيشا وحكومة بالتعاون مع شعب وحكومة وجيش العراق والحشد الشعبي العراقي للقضاء على ما تبقى من "داعش" لأن حشد جهدنا المشترك في البلدين الشقيقين هو العامل الأساسي لضمان عدم عودة "داعش" أو أي شكل من أشكال الإرهاب الدموي إلى هذين البلدين وكل أنحاء المنطقة.

ونوه المصدر أن سورية التي آمنت بالتلاحم بين البلدين الشقيقين سورية والعراق في الحرب المشتركة على الإرهاب تشعر بالاعتزاز بالتضحيات الكبرى التي قدمها الشعب العراقي جيشا وحشدا شعبيا لتحقيق هذا الانتصار الغالي وتقدم أحر وأصدق التعازي لعائلات الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وبين المصدر أن انهيار دولة "داعش" المزعومة في الموصل يأتي مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين وكل من قام بتمويلهم وتسليحهم وايوائهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن نهاية حزيران الماضي، انتهاء "دولة الخلافة" (داعش) في العراق، عقب بسط السيطرة على كامل مدينة الموصل التي سطر عليها التنظيم منذ نحو ثلاثة اعوام.

ويذكر أن القوات العراقية بدأت في تشرين الأول 2016 عملية "قادمون يا نينوى" لتحرير الجانب الأيسر من الموصل، قبل أن تبدأ في تحرير الجانب الأيمن في شباط 2017.