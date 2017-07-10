عقد وفد النظام في جنيف برئاسة بشار الجعفري يوم الاثنين، جلسة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في مقر الامم المتحدة في جنيف اليوم في بداية الجولة السابعة من الحوار السوري السوري.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن دي ميستورا تعهد خلال اللقاء ببذل جهود كبيرة في الدفع بمسيرة المحادثات السورية في جنيف.

كانت الجولة السادسة من الحوار السوري فى جنيفاختتمت فى التاسع عشر من أيار الماضي، وعقد خلالها الجعفري عددا من جلسات المحادثات مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا تركزت حول اجتماعات الخبراء دون التطرق إلى أي سلة من السلال الأربع التي تم البحث فيها في جولات سابقة.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي