انطلاق الجولة السابعة من مفاوضات جنيف حول سوريا اليوم الاخبار السياسية شارك

تنطلق , يوم الاثنين, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة, وبحضور الأطراف المعنية.









وقالت وكالة سانا ان وفد النظام برئاسة الجعفري سيعقد جلسة محادثات مع المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا في الساعة 9 ونصف بتوقيت جنيف.



وكان رئيس منصة موسكو للمفاوضات قدري جميل وصف يوم الاحد، الاجتماعات التمهيدية لممثلي منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" في جنيف "بالايجابية".



وأعلن نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي, يوم السبت, أن لقاء جنيف المقبل حول سوريا سيناقش السلال الأربع، وصفا اتفاق الهدنة في جنوب سوريا الذي تم التوصل اليه بانه "خطوة ايجابية".



وتأتي هذه الجولة بعد ان تم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.







وكانت انطلقت مفاوضات جنيف 6 في 16 ايار الماضي واستمرت لمدة 4 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.







وانتهت الجولة 5 من المفاوضات في ال31 من اذار الماضي وقدم خلالها وفد النظام على مدى ثمانية أيام أوراقا عديدة للمبعوث الخاص كانت أولاها ورقة تتعلق بمكافحة الارهاب وورقة مبادئ عامة للحل السياسي في سوريا.







يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.







سيريانيوز

2017-07-10 00:10:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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