وصف رئيس منصة موسكو للمفاوضات قدري جميل يوم الاحد، الاجتماعات التمهيدية لممثلي منصات "موسكو" و"الرياض" و"القاهرة" في جنيف "بالايجابية".









وقال جميل, الذي يتراس تيار الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير للصحفيين عشية الجولة التالية من المفاوضات السورية المزمعة الاثنين في جنيف، "لقد أجرى ممثلو المنصات الثلاث المذكورة طيلة الأيام الخمسة الماضية سلسلة من المباحثات والمشاورات التمهيدية في جنيف، واستطعنا خلال ذلك تحقيق بعض النتائج الإيجابية".



ويأتي ذلك بعد ان تم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, أمس الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.



وتجري التحضيرات لعقد الجولة السابعة من المباحثات السورية في جنيف بين 10 و15 تموز, والتي دعا لها المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا.



واستضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.







سيريانيوز