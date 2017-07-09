أصيب رجلا أمن سعوديان، يوم السبت، إثر تعرض دوريتهما لهجوم في حي الناصرة بمحافظة القطيف شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية قوله ان "دورية أمنية تعرضت في الساعات الأولى من صباح السبت، لهجوم بمقذوف متفجر".

وأضاف أن الهجوم أسفر عن "إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى، في حين باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة".

وكان رجل أمن سعودي، قتل وأصيب 6 آخرون، يوم الخميس،، في هجوم استهدف دورية أمنية بمحافظة القطيف شرق المملكة.

يذكر أن محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية، تشهد من حين إلى آخر، حوادث إطلاق نار من قبل مجهولين، على رجال الأمن، ما ينتج عنه وفيات وإصابات.