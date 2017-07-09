بدأت مديريات الامتحانات والمدارس قبول طلبات تسجيل طلاب الشهادة الثانوية بكل فروعها للتقدم لامتحانات الدورة الثانية لعام 2017 والتي تستمر حتى 16 تموز الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي قوله، إن المدارس بدات بتنظيم قوائم للطلاب النظاميين الذين يحق لهم التقدم للامتحان سواء بصفة مكمل أو محسن في حين بدأت دوائر الامتحانات في المحافظات باستقبال طلبات تسجيل الطلاب الأحرار.

ولفت مدير الامتحانات إلى أنه يحق للطالب الراسب بثلاث مواد على الأكثر التقدم للدورة الثانية كما يحق للطالب الناجح الذى يرغب بتحسين درجاته اختيار ثلاث مواد على الأكثر والتقدم بها لامتحانات الدورة الثانية.

وبين أن دوائر الامتحانات انتهت أمس السبت، من قبول طلبات الاعتراض على الدرجات أو العقوبات وتم تكليف لجان في كل محافظة لدراسة هذه الاعتراضات و"ستصدر النتائج فور الانتهاء من دراستها".

وكانت وزارة التربية أصدرت 2 تموز الجاري، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة العامة والشرعية والصناعية والتجارية والنسوية، ووصلت نسبة النجاح في الفرع العلمي إلى 55,53%، والفرع الأدبي 44,27%