قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول سوري، يوم الأحد، إن النظام السوري راضي عن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا في جنوب غرب البلاد.

وقال المسؤول حسب الوكالة، إن "السكوت علامة الرضا" وذلك في رده على موقف الحكومة من وقف إطلاق النار، مضيفاً "نحن نرحب بأي خطوة من شأنها وقف النار وإفساح المجال أمام المبادرات والحلول السلمية".

ودخل يوم الاحد، اتفاق وقف اطلاق النار جنوب سورية حيز التنفيذ والذي اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية, الجمعة, ان اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, والذي توصلت إليه أمريكا وروسيا والأردن, "خطوة أولى لتهدئة أوسع", مشيرة الى جدية موسكو في تحقيق هذا الاتفاق.

وكانت القيادة العامة للجيش النظامي اعلنت الاثنين الماضي عن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م, ثم قامت بتمديد وقف الاعمال القتالية حتى نهاية يوم السبت.