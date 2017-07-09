قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, يوم الأحد, ان الوقت حان للمضي قدماَ في التعاون البناء مع روسيا حول سوريا.

وكتب ترامب على حسابه في (تويتر) " اتفقنا حول الهدنة في أجزاء من سوريا، ما سيحافظ على حياة المواطنين هناك... لقد حان الوقت للتحرك إلى الأمام في التعاون مع روسيا".

وتحظى الأزمة السورية بمكانة متقدمة في المباحثات الدولية والإقليمية، حيث بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لقاء ثنائيا امس يعد الأول لهما، على هامش قمة العشرين في هامبورغ.

وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين منذ يومين لاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.