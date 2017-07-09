فرنسا تقهر البرازيل بعقر دارها وتتوج بلقب الدوري العالمي لكرة الطائرة اخبار الرياضة شارك

احرز المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه المثير على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في مدينة كوريتيبا البرازيلية .

وخسر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى 21-25، لكنه كسب المجموعتين الثانية والثالثة 25-15 و25-23، قبل أن تدرك البرازيل بطلة أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف الماضي، التعادل بكسبها المجموعة الرابعة 25-19 فارضة مجموعة خامسة حاسمة كانت فيها الكلمة الأخيرة لفرنسا 15-13.



وكررت فرنسا انجازها التاريخي عام 2015 بالأراضي البرازيلية وتحديداً ريو دي جانيرو عندما نالت لقبها الأول على حساب صربيا بطلة العام الماضي.



وثأرت فرنسا من البرازيل التي أخرجتها من الدور الأول لدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، علماً بأن فرنسا خسرت مباراتها النهائية الأولى في الدوري العالمي عام 2006 أمام البرازيل.



وحققت فرنسا 12 فوزاً في الدوري العالمي هذا الموسم مقابل خسارة واحدة كانت أمام ايطاليا في 16 حزيران الماضي عندما كانت ضامنة تأهلها إلى الدور النهائي الذي يشهد مشاركة 6 منتخبات.



في المقابل، منيت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري العالمي (9 مرات)، بخسارتها الخامسة على التوالي في المباراة النهائية بعد أعوام 2011 و2013 و2014 و2016، والسابعة في تاريخها بعد عامي 1995 و2002.



وتلهث البرازيل وراء لقبها العاشر منذ عام 2010 عندما توجت على حساب روسيا، علماً بأنها تتفوق بفارق لقب واحد عن مطاردتها المباشرة ايطاليا.



وحلت كندا ثالثة بفوزها على الولايات المتحدة 3-1 (18-25 و25-20 و25-22 و25-21). سيريانيوز 2017-07-09 14:22:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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