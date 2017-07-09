تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً إلى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الخامسة عشرة في مسيرته بفوزه على الألماني ميشا زفيريف 7-6 (7-3) و6-4 و6-4.

ويلتقي فيدرر الساعي إلى لقب ثامن (رقم قياسي) وأول منذ 2012، في الدور المقبل مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عشر.



كما تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانياً إلى الدور الرابع بفوزه على اللاتفي ارنستس غولبيس 6-4 و6-1 و7-6 (7-2).



ويلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب على مواطنه غايل مونفيس الخامس عشر 7-6 (7-3) و4-6 و5-7 و6-3 و6-2.



وحقق الصربي فوزه السابع على غولبيس في ساعتين و11 دقيقة، مقابل هزيمة واحدة تعود إلى 2009 في دورة برزيبين الاسترالية.



وبعدما تخلف في المجموعة الأولى 2-4 بفقدانه إرساله، رد ديوكوفيتش وعادل 4-4 لينهي المجموعة 6-4. وكان اللاتفي لقمة سائغة في المجموعة الثانية أمام منافسه الأكثر خبرة، قبل أن يقاوم بشراسة في الثالثة ويجر الصربي إلى شوط فاصل.



في المقابل، واصل غولبيس الذي تراجع من نادي العشرة الأوائل إلى المركز 589 بعد تعرضه لإصابات متكررة، في ويمبلدون سلسلة الخيبات التي رافقته خلال 13 شهرا لم يحقق خلالها أي فوز.



ويبدو دجوكوفيتش بعد إخفاقه في بطولتي استراليا المفتوحة ورولان غاروس حيث فقد لقبيه، مصمما على إحراز لقب رابع ويمبلدون بعد تتويجه في 2011 و2014 و2015.