وصل وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, إلى جنيف, يوم الاحد, للمشاركة في الجولة السابعة من الحوار السوري السوري التي تنطلق يوم غد.

وكان نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي زار, يوم السبت, دمشق والتقى مسؤولين سوريين, لبحث التحضيرات للقاء جنيف, واشار الى ان الاجتماع سيناقش السلال الأربع.

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وتجري التحضيرات لعقد الجولة السابعة من المباحثات السورية في جنيف بين 10 و15 تموز, والتي دعا لها المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا.

واستضافت جنيف 6 جولات من المفاوضات السورية غير المباشرة بجنيف، آخرها كان في أيار الماضي، حيث تخللها لقاءات قصيرة ومكثفة بين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووفود النظام والمعارضة السورية.