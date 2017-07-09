يواجه منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يوم الأحد نظيره البحريني في المنامة في مباراة ودية ضمن تحضيراتهما لتصفيات كأس آسيا لفئة تحت 23 عاما المؤهلة لنهائيات 2018 في الصين.

ومباراة اليوم هي الرابعة خارجيا لمنتخبنا بعد لقاء نظيره العماني الذي خسره منتخبنا بهدف دون رد ولقاءي الأولمبي العراقي اللذين انتهى أولهما بخسارة منتخبنا صفر-2 والثاني بالتعادل 1-1.



وسيكون لقاء البحرين الاختبار النهائي قبل الاستحقاق الرسمي المقرر بدءا من التاسع عشر من الشهر الجاري حيث سيقوم بموجبه مدرب المنتخب حسين عفش بالاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها التصفيات.



وجديد المنتخب هو التحاق لاعب شباب العين الإماراتي وهداف دوري الشباب في الإمارات حمزة محناية بصفوف المنتخب بينما لم يتمكن أنس العاجي المحترف في البرتغال من الالتحاق لعدم حصوله على الإقامة في البرتغال حتى الآن وكذلك الأمر بالنسبة لشادي الحموي المحترف في الدوري الأردني وزيد غرير الموجود في ألمانيا بسبب انتهاء صلاحية جوازي سفرهما.



وتضم تشكيلة منتخبنا اللاعبين.. أحمد كنعان ومحمد يزن عرابي وطلال الحسين ومحمد فارس أرناؤءوط ومؤءمن ناجي وعبد الرحمن بركات وعبد الهادي شلحة وأحمد غلاب ومحمد مرمور وخالد كردغلي ومحمد كروما ويوسف الحموي وجهاد بسمار وميلاد حمد وأحمد البصير ومحمد رأفت مهتدي ومحمد ربيع سرور وأحمد الأشقر وأحمد حسن الأحمد وزكريا حنان وحسن الضامن ومحمد عنز إضافة إلى حمزة محناية الذي التحق في البحرين بينما يتألف الجهاز الفني من حسين عفش مدربا وأنس صابوني وعبد القادر الرفاعي مدربين مساعدين ومصعب بلحوس مدربا لحراس المرمى.



ويخوض منتخبنا التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تركمانستان والهند وقطر التي تستضيف مباريات المجموعة بدءا من التاسع عشر من تموز الجاري على أن يتأهل إلى النهائيات التي تقام في الصين في شهر كانون الأول 2018 صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني إضافة إلى منتخب الدولة المضيفة.