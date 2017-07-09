شن الجيش النظامي هجوما على محاور عين ترما بريف دمشق, وسط معارك, بالتزامن مع استهداف مناطق بدمشق بالرصاص المتفجر.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سلاح الجو الحربي استهدف مواقع المسلحين في عين ترما بريف دمشق .

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وتحدثت المصادر عن تقدم حققه الجيش النظامي في نقاط جديدة في محور ( في مثلث عين ترما جوبر ) وسط اشتباكات في محور عين ترما, و تمهيد مكثف بقذائف الدبابات .

وأضافت ان الجيش اقتحم نفقاً ضخماً في منطقة عين ترما بالقرب من مؤسسة اللحوم وقتل عشرات الإرهابيين وسط تغطية مدفعية وصاروخية كثيفة

من جهتها, اشارت مصادر معارضة الى قصف جوي وقصف بصواريخ أرض - أرض على بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية

وتزامن ذلك مع استهداف مناطق الدويلعة والزبلطاني ودمشق القديمة بالرصاص المتفجر, بحسب ماذكرته مصادر مؤيدة.

وبدأ الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة, وسط معارك عنيفة دارت مع فصائل معارضة, حيث تحدثت مصادر موالية عن تقدم احرزه الجيش, وسيطرته على عدة نقاط.

وتمكن الجيش النظامي في الأشهر الماضية من فرض سيطرته وضرب طوق على معظم مناطق دمشق بعمليات عسكرية أفضت إلى اتفاقات تسوية، ولم يبق للمعارضة إلا عدة جيوب في جوبر ، وفي محيطها الغوطة الشرقية والجزء الجنوبي "مخيم اليرموك وجواره".