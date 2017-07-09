تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي, اعتبارا من يوم الاحد, وتبلغ ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين, لتصل في دمشق الى 42 درجة, الى ان تميل للانخفاض يومي الخميس والجمعة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن المتنبئ الجوي من مديرية الأرصاد الجوية شادي جاويش قوله ان "الارتفاع التدريجي للحرارة يبدأ من اليوم ويبلغ ذروته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين".

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وتوقع المتنبئ بلوغ درجات الحرارة في دمشق "42 درجة مئوية وتصل إلى 47 درجة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ثم تميل درجات الحرارة للانخفاض بدءا من يومي الخميس والجمعة مع بقائها أعلى من معدلاتها".

وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتكون درجات الحرارة غدا الاثنين أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لايام الاحد والاثنين والثلاثاء

دمشق 38/22 40/23 42/25

القنيطرة 31/18 33/19 35/21

درعا 35/21 37/22 39/24

السويداء 33/19 35/20 37/22

حمص 35/20 36/21 38/23

حماة 39/23 40/24 42/26

الحسكة 43/24 44/25 46/27

اللاذقية 33/25 34/26 36/28

طرطوس 32/25 33/26 35/28

حلب 38/23 40/24 42/26

ادلب 35/23 37/24 39/26

دير الزور 42/26 44/27 46/29

الرقة 40/24 42/25 44/27