اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية يدخل حيز التنفيذ الاخبار المحلية شارك

دخل يوم الاحد اتفاق وقف اطلاق النار جنوب سورية حيز التنفيذ والذي اتفق عليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب.











وكان وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف قال يوم الجمعة ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا اعتبارا من 9 الجاري, وذلك في اول لقاء لهما على هامش قمة العشرين في هامبورغ الالمانية.





واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية, الجمعة, ان اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, والذي توصلت إليه أمريكا وروسيا والأردن, "خطوة أولى لتهدئة أوسع", مشيرة الى جدية موسكو في تحقيق هذا الاتفاق.





وكانت القيادة العامة للجيش النظامي اعلنت الاثنين الماضي عن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م, ثم قامت بتمديد وقف الاعمال القتالية حتى نهاية يوم السبت.





وقال مسؤول في الخارجية الامريكية ان الاتفاق الامريكي الروسي الاردني لا صلة له بمحادثات أستانا, وأساس هذا الاتفاق هو أن يستخدم كل طرف نفوذه سواء مع المعارضة أو الحكومة السورية.

2017-07-09 00:04:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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