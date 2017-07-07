كشف تقرير التحالف الدولي يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة (رويترز) إن ضربات التحالف قتلت دون قصد ما لا يقل عن 603 مدنيين في الفترة من آب 2014 إلى أيار 2017. وهذه التقديرات أقل كثيرا عن أرقام جماعات المراقبة.

وتقول جماعة أيرورز للمراقبة، إن الضربات الجوية للتحالف قتلت إجمالا ما لا يقل عن 4354 مدنيا.

وشمل تقرير التحالف الجديد واقعة جرت يوم 17 نيسان قرب مدينة البوكمال السورية قتل فيها 25 مدنيا وأصيب 40 آخرون خلال ضربة على مقر لتنظيم الدولة الإسلامية سبب انفجارا ثانويا في مبنى مجاور.

وقال التقرير إن التحالف نفذ نحو 22 ألف ضربة منذ بداية الحملة على "داعش" وتلقى 727 تقريرا عن احتمال سقوط قتلى من المدنيين.

وكان الجيش الأمريكي أقر مؤخرا، بأن 484 مدنيا على الأقل لقوا حتفهم في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وأكد التحالف بوقت سابق، أنه يبذل أقصى جهد لتجنب إسقاط قتلى من المدنيين.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف