مصرع اثنان من موظفي شركة توليد كهرباء بانياس وخبير روسي بحادث سير الاخبار المحلية شارك

توفي 2 من موظفي شركة توليد كهرباء بانياس وخبير روسي, يوم الجمعة, في حادث سير على طريق طرطوس - بانياس.

وذكرت وزارة الكهرباء, عبر صفحتها على (فيسبوك) ان "حادث سير اودى بحياة المهندس حسن خالد مدير عام شركة توليد كهرباء بانياس والمهندس رامز علي مصطفى رئيس دائرة الصيانة و الخبير الروسي كوكانوف فيتشيسلاف اليكسيفيتش خلال تأديتهم لعملهم". واشارت الوزارة الى "تعرض المهندس الاخر حسن عمران لعدة اصابات وهو في العناية المشددة". من جهتها, تحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن حادث السير التي وقع على طريق طرطوس – بانياس. وتشهد بعض الطرقات في عدة مناطق وقوع حوادث مرورية نتيجة الازدحام بحركة السير, أو نتيجة السرعة, بالاضافة لعدم وجود الإشارات الطرقية التحذيرية قبل التقاطعات والمفارق، مما يتسبب في وقوع ضحايا.

2017-07-08 15:31:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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