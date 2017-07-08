كشفت الشركة السورية للاتصالات ان خدمة الانترنت ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال منتصف الشهر الجاري, بعد تحديد موقع عطل الكابل البحري الضوئي الواصل بين طرطوس والاسكندرية منذ نحو شهرين, والذي تسبب ببطئ الانترنت.

ونقلت صحيفة (تشرين) المحلية عن مصادر في الشركة قولها انه "بعد تحديد مكان العطل تبين ضرورة الحصول على موافقات من الدول التي يقع ضمن مياهها الاقليمية الكبل البحري وهذا ما تطلب ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية فيها والتي استغرقت أكثر من شهر للحصول عليها".

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وأردفت المصادر انه "تم إعطاء تصريح للسفينة المكلفة بالإصلاح, حيث تحركت بتاريخ 28/6/, ووصلت الى الموقع المحدد بتاريخ 4/7/, وحسب الجدول الزمني المعتمد للعمل ونوع العطل يمكن ان يجري الاصلاح خلال فترة زمنية ما بين ثلاثة الى عشرة أيام بدءاً من تاريخ 4/7/2017، ولحظة عودة الكبل البحري للعمل بعد إصلاح العطل عليه ستعود خدمة الانترنت الى وضعها الطبيعي مباشرة بعد الاصلاح".

وكانت الشركة السورية للاتصالات اعلنت مؤخرا أنه تم تحديد موقع عطل الكابل البحري الضوئي والذي تسبب بحدوث بطء في سرعات الانترنت بمعظم المحافظات، مشيرة الى أنها تعمل حاليا على اصلاحه.

وتراجعت جودة خدمة الانترنت مؤخرا في معظم المحافظات، حيث ارجعت الشركة السورية للاتصالات السبب الى انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة, معلنة عن التواصل مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لإصلاحه بأسرع وقت.

تلا ذلك اعلان وزارة الاتصالات عن سبب استمرار الانخفاض الكبير في جودة الإنترنت، المتمثل بصعوبة الاتفاق مع الجهة المسؤولة عن الإصلاح, وهي إحدى الشركات المصرية المشرفة على الخدمة المغذية لسوريا.

يذكر أن شبكة الانترنت تعاني في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب مؤسسة الاتصالات.