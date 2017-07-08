واصل الجيش النظامي تقدمه على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي, حيث استعاد نقاط جديدة وتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا), نقلا عن مصدر عسكري, أن وحدات من الجيش النظامي تمكنت من السيطرة على بلدة جباب حمد شمال أم التبابير ب 12 كم بريف حمص الشرقي.

من جهتها, أفادت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش النظامي واصل عملياته القتالية شمال طريق حمص – تدمر، وسيطر على نقاط حاكمة جديدة انطلاقا من مواقعه في تلال طفحة ومنوخ شمال غرب المحطة الرابعة في ريف حمص الشرقي.

وأضافت أنه تمكن من السيطرة على محطة الهيل و التلال المحيطة بها شمال شرق تدمر.

وكان الجيش النظامي أعلن مطلع شهر حزيران الماضي، عن السيطرة على 112 كيلومتراً مربعاً جنوب شرق مدينة تدمر بحمص وتأمين المحطة الثالثة لضخ النفط بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فيها.

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال ومساحات جديدة بريف تدمر.