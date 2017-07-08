أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم السبت، إن مستقبل سوريا والرئيس الأسد يحدده الشعب السوري وليس وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في قمة G20 في هامبورغ الألمانية، إن مستقبل سوريا والرئيس الأسد يحدده الشعب السوري وليس وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مضيفاً أن الموقف الأمريكي تجاه سوريا لم يتغير لكنه أصبح أكثر براغماتية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال خلال قمة ال 20 أنه "لا دور لعائلة الاسد في مستقبل سوريا".

ونوه بوتين إلى أن الموقف الأمريكي تجاه سوريا أصبح أكثر براغماتية، مضيفاً أن القرار بشأن مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا اتخذ بما في ذلك بفضل الولايات المتحدة.

وكان وزير خارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الجمعة، ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وقال الرئيس الروسي إنه تم التوصل إلى تفاهم جيد حول وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا، الذي انضمت إليه الأردن وإسرائيل، مؤكدا أنه من الضروري تأمين وحدة الأراضي السورية.

وتم الاتفاق أمس الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وأوضح بوتين أنه من الضروري أن تتعاون هذه المناطق فيما بينها ومع الحكومة المركزية في دمشق، ليتم فيما بعد التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا.

وأعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، عن تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يوم السبت 8 تموز الجاري.

وفي سياق متصل، نوه بوتين أن لدى روسيا اتصالات مع الكثير من الفصائل الكردية في سوريا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة في نفس الشأن متقدمة بشكل أكبر من وجهة نظر التسليح.

وقال إنه يمكن اتخاذ خطوات مستقبلية للتسوية في سوريا بالارتكاز إلى إرادة إيران وتركيا والقيادة السورية، مؤكدا أنه بحث الموضوع السوري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أعلن في وقت سابق من يوم السبت, خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة "مجموعة العشرين"، أن "الوضع في سوريا تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للإرهابيين"، مشيداَ بالدور التركي في ذلك.

وتحظى الأزمة السورية بمكانة متقدمة في المباحثات الدولية والإقليمية، حيث بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لقاء ثنائيا امس يعد الأول لهما، على هامش قمة العشرين في هامبورغ, واتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

سيريانيوز