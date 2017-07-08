أعلن نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي, يوم السبت, أن لقاء جنيف المقبل حول سوريا سيناقش السلال الأربع, فيما وصف اتفاق الهدنة في جنوب سوريا الذي تم التوصل اليه بانه "خطوة ايجابية".

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن رمزي قوله, في فندق الفورسيزنز بدمشق, عقب لقائه مشاورات مع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد بحضور رئيس وفد النظام إلى الحوار السوري السوري في جنيف بشار الجعفري, ان "اجتماع جنيف المرتقب سيبحث السلال الأربع بالتوازي مع مواصلة المشاورات التقنية حول المسائل القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية السياسية ".

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وتجري التحضيرات لعقد الجولة السابعة من المباحثات السورية في جنيف بين 10 و15 تموز, والتي دعا لها المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا.

وحول اتفاق وقف اطلاق النار جنوب سوريا, وصف رمزي الاعلان أمس عن هذا الامر بانه "تطور ايجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح", ويأتي في إطار “سعي الأمم المتحدة الدائم لتخفيف التوتر والتصعيد ويساعد على خلق المناخ المناسب للمحادثات”.

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, أمس الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وأعرب رمزي عن "أمله في أن يتم التوصل لاتفاق في أقرب فرصة حول “المناطق الأخرى التي تم التباحث بشأنها ما سيوءدي الى دعم العملية السياسية بشكل ملحوظ”.

وتم في اجتماع أستانا 4 الذي عقد مطلع شهر أيار الماضي توقيع الدول الضامنة على المذكرة الخاصة بإنشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا .