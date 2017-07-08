قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت، أنه من غير المقبول أن تبقى التسوية السورية رهن رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، معتبرا ان موقفه لا يعني ان فرنسا اصبحت حليفا لرئيس هذا النظام..













وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة الـ"20" في هامبورغ انه "من غير المقبول المطالبة بتغيير هذا الزعيم أو ذاك، حيث أننا فعلنا ذلك في العراق وليبيا، لنستفيق بعد خمس أو عشر سنوات على ظروف أسوأ من ذي قبل، أي من تلك التي كانت سائدة في ظل هذا الزعيم أو ذاك".







واشار ماكرون الى انه "لم يعد من المقبول جعل رحيل الأسد عن السلطة شرطا مسبقا للتسوية، إلا أن ذلك لا يعني أن فرنسا قد صارت حليفا للزعيم السوري".



ويأتي هذا الاعلان من قبل الرئيس الفرنسي بعد تصريح لـ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال قمة ال 20 أنه "لا دور لعائلة الاسد في مستقبل سوريا".



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال في 21 حزيران الماضي إنه لا يرى بديلا شرعيا للرئيس بشار الأسد، وإن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لتسوية النزاع في سوريا، مشيرا الى ان اولويات بلاده هي حرب شاملة ضد الجماعات الارهابية.







وحددت الإدارة الفرنسية أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية, وهزيمة تنظيم (داعش) , والتحاور مع جميع الاطراف السورية.







وكانت فرنسا تستعد لطرح مبادرة سياسية – دبلوماسية، بشأن الحرب في سوريا, وسط اتصالات مكثفة تجريها مع المجتمع الدولي , مشيرة الى ان الاهتمام الدولي بالملف السوري يتراجع إلى المواقع الخلفية لعدة أسباب, مقللة من أهمية مؤتمرات أستانا وجنيف.







سيريانيوز



