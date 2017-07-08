عانى البريطاني اندي موراي المصنف اول وحامل اللقب في تخطي الدور الثالث من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ثالث البطولات الاربع الكبرى، وفاز بصعوبة على الايطالي فابيو فونييني 6-2 و4-6 و6-1 و7-5، في حين عبر الاسباني رافايل نادال بفوز سهل على الروسي كارن خاشانوف.

وأنقذ موراي خمس فرص سنحت لمنافسه لكي يحسم المجموعة الرابعة ويفرض مجموعة حاسمة، بفوزه في خمسة اشواط متتالية عندما كان متخلفا 2-5 ليفوز بالمجموعة والمباراة في ساعتين و39 دقيقة.



وحقق موراي فوزه الرابع على منافسه الايطالي مقابل ثلاث هزائم آخرها هذا العام في الدور الاول من دورة روما للماسترز (1000 نقطة).



وهي المرة العاشرة على التوالي التي يبلغ فيها موراي هذا الدور في البطولة الانكليزية.



ويسعى موراي (30 عاما) لاستعادة توازنه في هذه البطولة بعد ان تراجع مستواه بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي، كما فقد لقبه في دورة كوينز الانكليزية الاسبوع قبل الماضي بخسارته بشكل مفاجىء في الدور الاول امام الاسترالي جوردان طومسون المصنف 90 عالميا، كما انسحب الاسبوع الماضي بسبب اصابة في وركه من مباراتين استعراضيتين استعدادا لويمبلدون.



وهو يأمل في ان يصبح اول بريطاني يحرز لقبين متتاليين في البطولة منذ فريد بيري حين توج بثلاثة القاب متتالية بين 1934 و1936.



وبلغ الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثا الدور الرابع بفوزه على الروسي كارن خاشانوف 6-1 و6-4 و7-6 (7-3) .



وعادل الاسباني المصنف رابعا في البطولة الانكليزية، رقمه القياسي الشخصي بالفوز في 28 مجموعة تواليا في البطولات الكبرى، علما انه أحرز الشهر الماضي لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية المقامة على ملاعب ترابية، للمرة العاشرة في مسيرته (رقم قياسي).



ويسعى نادال الى بلوغ ربع نهائي البطولة الانكليزية للمرة الاولى منذ عام 2011، حينما خسر في النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



ويلتقي في الدور المقبل جيل مولر (34 عاما) من لوكسمبورغ الفائز على البريطاني ألجاز بيديني 7-6 (4/7)، 7-5، و6-4.



وكان مولر تغلب على نادال في ويمبلدون قبل 12 عاما، وهي المرة الوحيدة التي فاز فيها على الاسباني في ست مباريات جمعت بينهما.