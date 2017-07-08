باتت الاميركية فينوس وليامس المصنفة عاشرة اكبر لاعبة منذ 23 عاما تبلغ ثمن نهائي دورة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على اليابانية ناومي أوساكا 7-6 (7-3) و6-4.

وباتت وليامس (37 عاما و29 يوما)، بطلة ويمبلدون خمس مرات آخرها عام 2008، أكبر لاعبة تبلغ هذا الدور منذ الاميركية من اصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا، التي خاضته في عام 1994 وهي تبلغ من العمر 37 عاما و258 يوما. وحلت نافراتيلوفا في ذاك العام وصيفة بخسارتها المباراة النهائية أمام الاسبانية كونشيتا مارتينيز.



وتلاقي وليامس في ثمن النهائي الكرواتية آنا كونيوه الفائزة على السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثامنة 7-6 (7-3) و3-6 و6-4.



وبلغت فينوس أول نهائي في البطولات الكبرى عام 1997 في فلاشينغ ميدوز الاميركية، حينما خسرت أمام السويسرية مارتينا هينغيس، قبل شهر من ولادة أوساكا المصنفة 59 في العالم.



وفي غياب شقيقتها الاصغر سيرينا حاملة اللقب في الموسمين الماضيين بسبب الحمل، وخروج التشيكية بترا كفيتوفا بطلة 2011 و2014 ومواطنتها كارولينا بليسكوفا، بات في امكان فينوس المنافسة جديا على لقب ويمبلدون، على رغم انها خارج نادي المرشحات.



وعلى رغم تقدمها في السن، لا تزال فينوس تقدم مستوى مقبولا، وهي بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي (خسرت امام الالمانية انجيليك كيربر)، ونهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذه السنة، عندما خسرت أمام شقيقتها.