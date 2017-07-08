اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية, يوم الجمعة, ان اتفاق الهدنة في جنوب سوريا, والذي توصلت إليه أمريكا وروسيا والأردن, "خطوة أولى لتهدئة أوسع", مشيرة الى جدية موسكو في تحقيق هذا الاتفاق.

ونقلت وكالات انباء عن مسؤول امريكي كبير بوزارة الخارجية الأمريكية قوله, شارك في المفاوضات على هامش قمة العشرين في هامبورغ، إن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا يعتبر "خطوة مهمة لوضع تهدئة أكثر ثباتا".

واشار الى ان "واشنطن ترى أن موسكو تسعى بجدية لتحقيق الهدنة في الجنوب الغربي من سوريا".

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وتم الاتفاق أمس الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا.

ولفت المسؤول الامريكي الى ان الاتفاق "لا صلة له بمحادثات أستانا, وأساس هذا الاتفاق هو أن يستخدم كل طرف نفوذه سواء مع المعارضة أو الحكومة السورية".

وأكد أن واشنطن "لا تستبعد محاولة الإرهابيين عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا".

وكان وزير خارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الجمعة، ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وأعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، عن تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يوم السبت 8 تموز الجاري.