سيريانيوز :: جرحى بقذيفة صاروخية على حي الأرمن بحمص

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "المجموعات المسلحة المنتشرة في الريف الشمالي قصفت بقذيفة صاروخية حي الأرمن ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح".

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وأشارت الوكالة الى ان القذيفة "خلفت أضرارا مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز

2017-07-08 10:58:50