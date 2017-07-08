|
|
وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "المجموعات المسلحة المنتشرة في الريف الشمالي قصفت بقذيفة صاروخية حي الأرمن ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح".
تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .
وأشارت الوكالة الى ان القذيفة "خلفت أضرارا مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.
سيريانيوز
|