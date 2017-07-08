كشف مصدر اممي, يوم السبت, ان نائب المبعوث الدولي إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي وصل دمشق اليوم , حيث من المتوقع أن يبحث التحضيرات لمفاوضات جنيف المقبلة بشأن سوريا.

وأوضح المصدر, لوكالة (سبونتيك), ان رمزي وصل دمشق اليوم عن طريق بيروت وتوجه على الفور إلى وزارة الخارجية السورية".

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ومن المتوقع أن تتناول لقاءات رمزي في الخارجية السورية التحضيرات لمؤتمر جنيف القادم.

ولم يعط المصدر أي تفاصيل إضافية عن ما إذا كان رمزي لقاءات رمزي في الخارجية السورية ستشمل لقاء وزير الخارجية وليد المعلم.

ومن المقرر ان تحتضن مدينة جنيف السويسرية بين 10 و15 تموز الجولة السابعة من المباحثات السورية , والتي دعا لها المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا.