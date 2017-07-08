أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم السبت, أن التسوية السورية تقدمت بشكل جيد, مشيداَ بالدور التركي في ذلك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله, خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة "مجموعة العشرين", ان " الوضع في سوريا تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للإرهابيين".

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ونوه بوتين "بالتقدم الذي أحرزته التسوية السورية حتى الآن", مشيرا إلى "دور أنقرة الملموس في ذلك".

وقال بوتين مخاطبا أردوغان: "الفضل الملموس في ذلك، يعود لموقفكم يا سيادة الرئيس، حيث تبدّل الوضع نحو الأفضل في سوريا، والضربة القاصمة التي تلقتها العصابات الإرهابية هناك تمت في هذه الأثناء بما خلص إلى قطع التسوية شوطا كبيرا".

وتحظى الأزمة السورية بمكانة متقدمة في المباحثات الدولية والإقليمية، حيث بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لقاء ثنائيا امس يعد الأول لهما، على هامش قمة العشرين في هامبورغ, واتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وتجري التحضيرات لعقد الجولة السابعة من المباحثات السورية في جنيف بين 10 و15 تموز, والتي دعا لها المبعوث الأممي الخاص ستافان دي ميستورا.

ومن المقرر ان تعقد الجولة القادمة من مفاوضات أستانا في الأسبوع الأخير من شهر آب القادم، بحسب مااعلنته الخارجية الكازاخستانية.