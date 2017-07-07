قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يوم الجمعة إنه يرحب بأي وقف لإطلاق النار في سوريا لكنه أوضح أنه يود أن يرى نتائج على الأرض.

واضاف فالون خلال لقاء في واشنطن "التاريخ الحديث للحرب السورية به الكثير من إعلانات الهدنة وسيكون من الجيد ... وجود وقف إطلاق النار في يوم ما".

وتابع وزير الدفاع البريطاني "لم تكن أي منها وقف لإطلاق النار وقد انتهكت باستمرار، انتهكها النظام وفي الحقيقة انتهكها النشاط الروسي ذاته. لذلك ... نرحب بأي وقف لإطلاق النار لكن دعنا نرى. دعنا نرى النتائج على الأرض".

وقال وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق الجمعة ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وكانت وكالة الاسوشتيد برس قالت في وقت سابق اليوم ان واشنطن وموسكو مستعدتان لوقف اطلاق النار جنوب غرب سورية بدءا من الاحد.

وأعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، عن تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يوم السبت 8 تموز الجاري.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة مع نهاية اليوم الخميس، حيث كانت القيادة العامة للجيش النظامي قالت الاثنين أنه تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة.