أعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون عن "الاتفاق مع موسكو مؤشر أولي على قدرة الولايات المتحدة وروسيا العمل معاً في سوريا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لا ترى أي دور في الأجل الطويل لعائلة الرئيس بشار الأسد في سوريا".

وأعرب تيلرسون عن أمله في "توسيع اتفاق وقف النار في مناطق أخرى من سوريا"، مشيراً إلى "اننا لم نقرر بعد كيفية رحيل الأسد لكن هذا سيحدث خلال المرحلة الانتقالية".

قال وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا اعتبارا من 9 الجاري.

يشار الى ان لقاءا جمع اليوم الرئيسان بوتين وترامب هو الاول من نوعه بحث خلاله العديد من الملفات منها الازمة السورية.