قال وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الجمعة ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وكانت وكالة الاسوشتيد برس قالت في وقت سابق اليوم ان واشنطن وموسكو مستعدتان لوقف اطلاق النار جنوب غرب سورية بدءا من الاحد.

أعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، عن تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يوم السبت 8 تموز الجاري.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة مع نهاية اليوم الخميس، حيث كانت القيادة العامة للجيش النظامي قالت الاثنين أنه تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م.

أعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في 17 حزيران الماضي, وقف عملياتها العسكرية ضد التنظيمات المسلحة في مدينة درعا لمدة 48 ساعة, دعما لجهود المصالحة الوطنية, حيث لقيت تلك الهدنة ترحيبا من بعض الدول.

يشار الى ان لقاءا جمع اليوم الرئيسان بوتين وترامب هو الاول من نوعه بحث خلاله العديد من الملفات منها الازمة السورية.