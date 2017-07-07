أعلنت الأردن يوم الجمعة، إنه تم الاتفاق بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة ا على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه ووفقا لهذه الترتيبات التي تم التوصل إليها في عمان، سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط تماس اتفقت عليها القوات النظامية والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن العمل بهذا الاتفاق سيبدأ في الـ9 من تموز الجاري.

ونوهت الوكالة إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على أن يكون وقف إطلاق النار هذا خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا، يفضي لإنهاء الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة المحورية في سوريا.

كما أشار المومني إلى أن الدول الثلاث أكدت أن هذه الترتيبات ستسهم في إيجاد البيئة الكفيلة بالتوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية، كما أكدت التزامها العمل على حل سياسي عبر مسار جنيف وعلى أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يضمن وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها.

وكان وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف قال في وقت سابق من يوم الجمعة، ان الرئيسين فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد وترامب اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وأعلنت قيادة الجيش النظامي، مساء الخميس، عن تمديد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية حتى نهاية يوم السبت 8 تموز الجاري.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة مع نهاية اليوم الخميس، حيث كانت القيادة العامة للجيش النظامي قالت الاثنين أنه تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا-القنيطرة-السويداء اعتباراً من الساعة 00ر12 يوم 2-7-2017 م حتى الساعة 00ر00 يوم 6-7-2017م.