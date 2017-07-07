افادت وكالة انباء فارس نقلا مصدر إيراني مطلع إن الحرس الثوري أوقف زورقا سعوديا بسبب انتهاكه لحدود البلاد, واعتقال 4 ركاب كانوا على متنه.

وقال المصدر, بحسب الوكالة, إلى أن الزورق قدم من ميناء دارين السعودي وانتهك حدود المياه البحرية الإيرانية حيث تم إيقافه من قبل الحرس الثوري في مياه محافظة بوشهر، جنوب البلاد", مشيرا الى اعتقال 4 ركاب كانوا على متن الزورق.

وكان مصدر سعودي مسؤول قال في 16 حزيران الماضي بأن القوات البحرية الملكية السعودية اعتقلت 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا على متن زورق محمل بالمتفجرات يتجه نحو منصة نفطية في حقل مرجان في الخليج العربي.

يشار الى ان العلاقات السعودية الايرانية تشهد خلال السنوات الماضية توترا كبيرا على خلفية اختلاف وجهات نظر البلدين حول العديد من الملفات الاقليمية وتفاقم التوتر بعد زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية الشهر الماضي.