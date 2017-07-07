نفى حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي, يوم الجمعة, ما تداولته وسائل اعلام حول عرض الجانب الروسي على الأكراد تسليم عفرين للنظام السوري.

وذكرت مصادر اعلامية ان وكالة (انترفاكس) نقلت عن ممثل الحزب عبد السلام علي قوله ان "هذه المعلومات غير صحيحة وموسكو لم تعرض مثل هذا الاقتراح".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتداولت انباء في وقت سابق حول إعطاء روسيا أعطت مهلةً لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” ليختار بين تسليم منطقة عفرين للنظام السوري، أو أن يُترك وحيدًا أمام الجيش التركي.

وكان وزير الدفاع التركي فكري إشيق قال, يوم الثلاثاء, ان بلاده لن تتردد في شن عملية عسكرية في عفرين شمال سوريا, إذا اقتضت الضرورة.

وتأتي هذه التطورات مع إرسال الجيش التركي تعزيزات كبيرة إلى الشمال السوري، وتعبئة نحو 20 ألف مقاتل، من فصائل "الجيش الحر"؛ تحضيرًا لعملية عسكرية كبرى، باسم (سيف الفرات) ضد المقاتلين الاكراد في مدينة عفرين.