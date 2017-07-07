أعلنت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر, مساء الخميس, انتهاء المهلة التي منحت لقطر, وقررت سحب قائمة المطالب الـ13, مهددة بتدابير وإجراءات مستقبلية.

وأوضحت الدول الاربع, في بيان لها, نشرته وكالات انباء, انه "بعد استلام الرد القطري من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, فان المهلة التي منحتها للحكومة القطرية انتهت، وقائمة المطالب "لاغية".

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واعتبرت تلك الدول، عبر بيانها، أن رد الحكومة القطرية على مطالبها " تعنت" و"ورفض" منها.

وقالت إن "رفض" قطر للمطالب "يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية"، وفقاً للبيان.

كما اتهمت الدول الاربع قطر بأنها عملت "على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة".

وهددت الدول الاربع باتخاذ كل "الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها".

وانقضت يوم الأحد الماضي مهلة مبدئية من 10 أيام، منحتها الدول الأربع لقطر كي تقدم ردها على المطالب, غير أن الدول الأربع مددت المهلة 48 ساعة، وذلك بعد طلب من الكويت التي تقوم بدور الوسيط في الأزمة.

وتتهم الدول الأربع قطر بدعم التطرف والتقارب مع إيران، الأمر الذي نفته الدوحة بشدة، كما ضمت قائمة المطالب إنهاء دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وتنفي الدوحة الاتهامات بأنها تدعم الإرهاب, حيث قال وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الثلاثاء إن رد بلاده على المطالب العربية يأتي في إطار احترام سيادة الدول وإن الدوحة أبدت حسن نية ومبادرة طيبة.

واتخذت دول المقاطعة سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل قطر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها, في حين عبرت الأخيرة عن أسفها لمثل هذا الإجراء "غير المبرر".