أشارت تقارير جديدة، إلى أن "آيفون 8" قادم بلون أبيض وحواف ضئيلة جداً وبهيكل زجاجي.

وبحسب 9to5mac، فإن هاتف "آيفون 8" الأبيض، قادم بهيكل زجاجي خلفي وحواف جانبية فضية من الفولاذ المقاوم للصدأ، وفي الجزء الأمامي كاميرا FaceTime ومكان سماعة للأذن.



وتأتي أطراف الشاشة دائرية غير مدببة، ولا يوجد زر رئيسي فعلي، كما أن مستشعر بصمات الاصابع مدمج بالشاشة.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 11، ويعرض ميزات مثل عدم الإزعاج أثناء القيادة، إلا أنه لايوجد أي شيء رسمي حتى الآن.