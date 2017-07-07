"سامسونغ" تطور خوذة جديدة للواقع الافتراضي تتبع حركة العين واليد علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت تقارير جديدة، عن تطوير "سامسونغ" لخوذة للواقع الافتراضي باسم Exynos VR III، تقوم بتتبع حركة عين ويد المستخدم، ومزودة بمعالجات متطورة سداسية النوى.

وبحسب " Liliputing "، فإن المعالج الذي زودت به الخوذة من نوع Exynos 9 ، بالإضافة إلى معالج رسومات ARM Mali G71 MP20 وشاشتين بدقة WQHD+.

ومن أهم ميزات الخوذة الجديدة، قدرتها على تتبع حركة العينين واليدين عند المستخدمين، ومن خلال متابعة حركة العيون تقوم الخوذة بزيادة حدة الصورة في أماكن معينة من الشاشة وتخفيضها في أماكن أخرى وتقديم تجربة الواقع الافتراضي للمستخدم بشكل أفضل.



وستكون هذه الخوذة ثالث جهاز للرؤية الافتراضية الذي تطرحه "سامسونغ"، فقد طرحت سابقا نظارتين مخصصتين للواقع الافتراضي والمعزز.

2017-07-07 03:29:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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