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"آبل" تختبر تقنية للتعرف على الوجه بشكل ثلاثي الابعاد
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علوم وتكنولوجيا
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تختبر
"آبل" تقنية جديدة للتعرف على الوجه بشكل ثلاثي الأبعاد للتعريف بالهوية وفتح قفل "آيفون".
وبحسب bloomberg، فإن "آبل"
تختبر التقنية الجديدة ليس فقط لفتح الهاتف، بل حتى الدفع أو تشغيل بعض
التطبيقات الأمنية الحساسة دون لمس الزر، وفقط من خلال النظر إلى حساس ثلاثي
الابعاد يقوم بمسح الوجه بالكامل.
ومازالت الميزة قيد الاختبار
حالياً ولايوجد ما يؤكد أن "آبل" ستطلقها في "الآيفون" القادم، في حين أشارت
مصادر إلى أن "آبل" تستخدم ميزة التعرف على العين كما لدى "سامسونغ".
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2017-07-07 03:35:16
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