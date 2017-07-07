تختبر "آبل" تقنية جديدة للتعرف على الوجه بشكل ثلاثي الأبعاد للتعريف بالهوية وفتح قفل "آيفون".

وبحسب bloomberg، فإن "آبل" تختبر التقنية الجديدة ليس فقط لفتح الهاتف، بل حتى الدفع أو تشغيل بعض التطبيقات الأمنية الحساسة دون لمس الزر، وفقط من خلال النظر إلى حساس ثلاثي الابعاد يقوم بمسح الوجه بالكامل.