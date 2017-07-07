أشارت تقارير مختصة، إلى أن "سامسونغ" تعمل على مساعد منزلي جديد يعتمد بعمله على المساعد الرقمي "بيكسي" الخاص بالشركة على الهواتف الذكية.

وبحسب وسائل اعلامية، فإن المشروع الجديد يحمل سم "فيغا" داخل الشركة، لكنه متوقف حاليًا للتركيز على تطوير "بيكسبي" في البداية وتوصيله لستخدمي "غالاكسي إس 8"، مايعني أن المواصفات التقنية الخاصة بالمساعد المنزلي لم تتبين بعد.

ومن المتوقع أن يصل "بيكسي" منتصف تموز لجميع المستخدمين، وتوقعت تقارير أن "سامسونغ" بصدد توفيره في أجهزة "نوت 7 FE ".

وافتتحت أمازون سوق المساعدات المنزلية عام 2014، ثم قدّمت "غوغل" مساعدها في 2016، لتتبعهم "آبل" التي ستطلق جهاز "هوم بود" مع نهاية 2017.