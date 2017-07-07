أكدت تقارير مختصة، أن "سوني" بصدد إطلاق هاتف يحمل شاشة كبيرة بلا حواف جانبية أو علوية.

ونقل موقع "gizmochina" عن شركة JDI Electronics التي تقوم بتزويد "سوني" بشاشات LCD المستخدمة في هواتفها، أن أبعاد الشاشة 18:9 وقد تستخدمه "سوني" في أحد هواتفها التي ستكشف عنها في معرض IFA 2017 في مدينة برلين الألمانية.

ومن بين كافة التقنيات والميزات الجديدة التي تميزت بها هواتف هذا العام، هو تصميم الشاشات الجديد التي بدأت به "إل جي" و"سامسونغ" كأبرز ما حصل كتغييرٍ جذري في عالم الهواتف الذكية.