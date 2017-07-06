كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس إن بلاده طلبت من الولايات المتحدة مزيدا من التفاصيل حول اقتراح حظر الطيران في سوريا، عقب تصريحات لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله "طلبنا (معلومات). لم نتلق ردا بعد على السؤال بشأن أي مناطق حظر طيران يفكرون فيها لأن لا أحد كان يتحدث عنها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, أعرب يوم الاربعاء, عن استعداد واشنطن للتعاون مع روسيا من اجل سوريا على عدة أمور, مثل إقامة منطقة حظر جوي.

وسبق ان اتفقت موسكو وواشنطن على توظيف قنوات الاتصال بين البلدين لحل الأزمة السورية عبر مساعي جنيف وأستانا.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو توترا, على خلفية الهجوم الامريكي على قاعدة الشعيرات بحمص, بسبب اتهامات للنظام السوري بشن الكيماوي على خان شيخون, تلا ذلك اسقاط التحالف الدولي طائرات حربية سورية, واتخذت موسكو اثر ذلك اجراءات منها تعليق مذكرة امن التحليقات واسقاط أي جسم طائر في سماء سوريا.

سيريانيوز